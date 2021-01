Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Firmengebäude

Soest (ots)

An der Detmolder Straße ist es am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter drangen in ein Firmengebäude ein. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, um sich Zugang zu weiteren Räumen zu verschaffen. Angaben über mögliches Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

