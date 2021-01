Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Taschendiebe

WarsteinWarstein (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Möhnestraße zu einem Taschendiebstahl. Eine 68-jährige Frau aus Möhnesee hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in ihrer linken Jackentasche verstaut und den Reißverschluss zugezogen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Börse nicht mehr vorhanden war. Neben Bargeld und Papieren war auch eine EC-Karte in dem Portemonnaie. Das Opfer hatte während des Einkaufs nichts Verdächtiges bemerkt. Taschendiebe sind sehr geschickt wenn es darum geht, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Ihnen ist es dabei auch egal in welcher finanziellen Lage es sich befindet. "Geben Sie Taschendieben keine Chance und tragen sie ihre Wertsachen immer dicht am Körper." so der Ratschlag der Kriminalprävention. (lü)

