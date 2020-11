Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: An zwei Autos Reifen zerstochen und ein Auto zerkratzt - Schaden über 5.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-KreisSinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 3.15 Uhr beschädigten zwei bislang unbekannte Täter zwei in der Giebelstraße im Ortsteil Steinsfurt abgestellte Autos. An einem auf einem Stellplatz abgestellten BMW wurden die beiden Hinterreifen mit mehreren Einstichen beschädigt, anschließend wurde mit einem unbekannten Gegenstand beide Fahrzeugseiten auf der gesamten Länge zerkratzt. An einem am Straßenrand abgestellten Suzuki wurden drei weitere Reifen zerstochen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

