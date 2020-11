Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: An geparktem Auto Scheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-KreisWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag beschädigten unbekannte Täter in Weinheim ein geparktes Fahrzeug. Die Täter schlugen zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr an dem VW Golf Plus, der in der Freudenbergstraße am Straßenrand abgestellt war, mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe ein. Dabei entstand Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Ob dabei auch etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell