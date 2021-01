POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Anröchte - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Samstagmorgen, gegen 09.15 Uhr befuhr eine 69 Jährige aus Anröchte mit einem VW Golf die Mellricher Straße. In Höhe der Hausnummer 17 kollidierte sie mit einem geparkten Pkw Szuzuki. Bei der Kollision zog sich die Anröchterin leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. (AG)

Soest - Bei Wendemanöver verletzt

Am Neujahrmorgen, gegen 07.40 Uhr befuhr ein 20 Jähriger aus Soest mit einem Seat den Klusenerweg. In Höhe der Hausnummer 48 führte er ein Wendemanöver durch. Dabei übersah eine 47 Jährige Fußgängerin aus Soest. Es kam zum Zusammenstoß mit der Soesterin, die durch den Aufprall zu Boden stürzte und sich verletzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich am Unfallort um die Verletzte und brachte sie anschließend in ein Soester Krankenhaus. Da der Pkw-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Durchführung einer Blutprobe angeordnet. (AG)

Lippetal-Lippborg - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit von 29.12.2020 bis 01.01.2021 - 08.30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Über ein auf der Rückseite gelegenes Fenster, welches aufgehebelt wurde, verschafften sich der/die Täter Zugang zu den Wohnräumen. Sämtliche Schränke im Haus wurden durchwühlt. Ob die Täter hier auch Beute machten, steht zur Zeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000. (AG)

Lippetal-Hultrop - Einbrecher unterwegs

Einbrecher waren auch in Lippetal-Hultrop in der Hultroper Dorfstraße unterwegs. Hier hebelten sie die Terrassentür eines Wohnhauses auf und drangen in die Wohnräume ein. Auf der Suche nach Beute durchsuchten sie alle Räume in dem Haus. Wer in dem in Frage kommenden Tatzeitraum von 31.12.2020 - 11.00 Uhr bis 01.01.2021 - 16.45 Uhr, verdächte Gestalten gesehen oder andere verdächtige Feststellungen gemacht hat, möge sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Geseke - Trunkenheit im Verkehr

Am Neujahrstag wurde ein Zeuge gegen 19.30 Uhr in der Straße "Grüner Weg" auf einen Pkw aufmerksam, der mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht mitten auf der Fahrbahn stand und die Durchfahrt blockierte. Bei weiterer Annäherung erkannte er einen angeschnallt im Fahrzeug sitzenden und augenscheinlich schlafenden Mann, der auf Ansprache nicht reagierte. Den dann hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es erst mit einiger Mühe, die Person zu wecken. Der Tiefschlaf war auf eine erhebliche Alkoholisierung zurückzuführen. Das Aussteigen aus dem Daihatsu gestaltete sich für den 45-jährigen Erwitter auch nicht gerade einfach, die Beamten mussten tatkräftig unterstützen. Der stark schwankende und lallende Mann wurde im weiteren Verlauf des Geschehens zunehmend aggressiv und beleidigend. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er schließlich zur Polizeiwache transportiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. (sn)

Erwitte-Bad Westernkotten - 8 jähriger Radfahrer verletzt

Am Samstag, gegen 13.50 Uhr kam es auf der Aspenstraße in Höhe Haus Nr 19 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 8 Jährigen aus Bad Westernkotten, der mit seinem Fahrrad hier unterwegs war. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der beteiligte Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne dass der Fahrer/ die Fahrerin sich um das verletzte Kind kümmerte. Hinweise zu dem Pkw liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

Warstein-Allagen - Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am Neujahrmorgen, gegen 04.00 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu einem Kaminbrand in die Straße Untere Bohle aus. Die Bewohner einer Erdgeschoßwohnung wurden von einem auslösenden Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Sie bemerkten im Bereich der Kaminrohrverkleidung eine starke Rauchentwicklung und alarmierten unverzüglich die Feuerwehr. Der eingesetzte Löschzug Allagen führte den Löschangriff durch. Danach konnten die Bewohner die Wohnung wieder benutzen. Es wurde niemand verletzt. (AG)

