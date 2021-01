Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg Überschlagen

LippetalLippetal (ots)

Am Mittwoch, um 07:25 Uhr, kam es an der Dolberger Straße zu einem Alleinunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Neuss war mit seinem VW-Golf in Richtung Dolberg unterwegs. Zwischen dem Rasthof Strängenbach und der Kreisgrenze kam er mit seinem Auto aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn anschließend zu einer ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500,-EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell