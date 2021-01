Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neuen Wachleiter in Lippstadt begrüßt

Der neue Wachleiter in Lippstadt wurde heute vom Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, im Beisein des Direktionsleiters Gefahrenabwehr/Einsatz, Polizeidirektor Raimund Hörhold und dem stellvertretenden Wachleiter, Polizeihauptkommissar Holger Luck, begrüßt. Der 58-jährige Erste Polizeihauptkommissar Norbert Fuchs hat seit dem 4. Januar diesem Jahres seine neuen Amtsgeschäfte auf der Polizeiwache in Lippstadt übernommen. Er kann auf ein breites Spektrum an Erfahrungswissen zurückblicken. Fuchs fing 1981 bei der Polizei an und gelangte über Stationen in Wuppertal und Köln erstmalig 1985 in den Kreis Soest. 1992 begann er sein dreijähriges Fachhochschulstudium, bevor er von 1995-2004 seinen Dienst bei der Kriminalpolizei in Dortmund versah. Von 2004 an arbeitete er wieder in der Kreispolizeibehörde Soest. Sein polizeilicher Fundus an Fachwissen reicht von Tätigkeiten in der Einsatzhundertschaft, dem Streifendienst, Einsatztrupp und Sachbearbeitung Kriminalpolizei. Durch seine Führungsfunktionen als Dienstgruppenleiter und Leiter der Führungsstelle Kriminalität empfahl er sich als zukünftiger Wachleiter in Lippstadt. Der in Bad Sassendorf wohnende Fuchs ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. (reh)

