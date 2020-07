Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Wohnungstür hielt den Aufbruchversuchen stand - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 27.07.2020, kam es in der Mitscherlichstraße zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch die offene Tür in das Mehrfamilienhaus und versuchte in der Zeit von 07:00 - 15:15 Uhr eine Wohnungstür aufzubrechen, die dem gewaltsamen Einwirken jedoch standhielt. Unter Umständen haben diese Aufbruchversuche Krach verursacht oder in der Straße ist am Montag eine verdächtige Person aufgefallen, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

