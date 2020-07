Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall nach Missachtung der Lichtzeichenanlage

Neu Roggentin (ots)

Zu einem Unfall, wegen Missachtung der Ampel, kam es am 03.07.2020 gegen 08:50 Uhr auf der B110 in Neu Roggentin. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 39 jährige deutsche Autofahrer an der Ampel rot und ist dennoch in den Kreuzungsbereich hineingefahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 62 jährigen deutschen Fahrerin. Die drei Insassen des Fahrzeuges wurden leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit 15.000 Euro angegeben.

