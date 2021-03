Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bei Verpuffung verletzt - 67-Jähriger schwer verletzt - Unfallflucht - Glasscheibe eingeworfen - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Wildunfall

Auf der Neulerstraße erfasste eine 57-Jährige am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit ihrem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Spendengeld entwendet

Durch die Aufzeichnung einer Videokamera wurde festgestellt, dass am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr drei bislang unbekannte Männer die Stephanskirche in der Wilhelmstraße betraten und aus einer Schachtel, die dort zur Spendensammlung aufgestellt war, Bargeld entwendeten. Die Täter erbeuteten hierbei einen Geldbetrag zwischen 30 und 50 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeugreifen beschädigt

Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagvormittag 10 Uhr, insgesamt fünf Reifen an zwei Fahrzeugen, die in der Jakob-Schweiker-Straße abgestellt waren. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: EC-Karte entwendet - Bargeld abgehoben

Zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr am Samstagnachmittag entwendete ein bislang Unbekannter den Geldbeutel einer 54-Jährigen, den diese in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte, welche sie an der Schulter hängen hatte. Vermutlich erfolgte der Diebstahl bei der Pfandrückgabe in einem Lebensmitteldiscounter in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße. Am nächsten Tag stellte die Frau fest, dass mit ihrer Geldkarte mehrere Verfügungen durchgeführt worden waren, wobei ein Gesamtschaden von über 4000 Euro entstand. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: 67-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 67-Jähriger am Sonntagmorgen bei einem häuslichen Unfall zu. Gegen 9.30 Uhr bereitete seine 66 Jahre alte Ehefrau Tee zu, wobei sie einen Topf mit heißem Wasser durch die Küche trug. Hierbei stolperte sie über ihre Katze und goss sich selbst heißes Wasser über den Unterarm. Der größere Teil des heißen Wassers ergoss sich über den am Tisch sitzenden Mann, wobei der Nacken- und Brustbereich verbrüht wurde. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen; ihr Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Abtsgmünd: Hoher Schaden bei Wildunfall

Mit seinem Pkw VW Passat erfasste ein 45-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der B 19 zwischen Reichtshofen und Wöllstein ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet.

Abtsgmünd: Bei Verpuffung verletzt

Bei der Reinigung seiner Küche wurde ein 49 Jahre alter Mann am Samstagnachmittag so schwer verletzt, dass zunächst auch ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Gegen 16 Uhr hatte der Mann seine Küche geputzt, wobei auch Spiritus zum Einsatz kam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Spiritus mit dem Herd in Berührung, der mit Feuer betrieben wird. Dadurch entflammte die Flüssigkeit und es kam zu einer Verpuffung, bei welcher der 49-Jährige verletzt wurde und ein Feuer am Boden entstand. Dieses konnte von der 57-jährigen Ehefrau selbst gelöscht werden. Da der Abtransport des verletzten Mannes mit dem Rettungshubschrauber letztlich nicht möglich war, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Damit der Hubschrauber landen konnte, wurde die Fachsenfelder Straße in Richtung Abtsgmünd komplett gesperrt.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker bereits zwischen Montagnachmittag 14.20 Uhr und Dienstagvormittag 10.40 Uhr, einen in der Wilhelm-Zapf-Straße abgestellten Pkw Mercedes Benz, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Mobiltelefon entwendet

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr sprach ein 25-Jähriger, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, in der Bahnhofstraße einen 18-Jährigen an und bat diesen um eine Zigarette. Zum Dank umarmte der 25-Jährige den jungen Mann, wobei er ihm unbemerkt das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendete. Erst kurze Zeit später bemerkte der 18-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei. Beamte des Ellwanger Polizeireviers trafen in der näheren Umgebung zwei Männer an, auf welche die Beschreibung des 18-Jährigen passte. Tatsächlich wurde neben dem 25-Jährigen in der Wiese das Handy des 18-Jährigen gefunden.

Ellwangen: Gegen Kirchenmauer gefahren

Beim Rangieren mit ihrem Pkw BMW beschädigte eine 41-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr die Mauer der Kirche St. Peter und Paul in der Kirchstraße. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet - 2000 Euro Sachschaden

In der Bergstraße missachtete eine 43-Jährige am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr die Vorfahrt eines 29-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Skoda und VW entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Führerschein wurde einbehalten

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr ein Pkw Opel auf, der von der Schloßsteige kommend auf die Neunheimer Straße abbog und hierbei mehrfach die Mittellinie überfuhr. Um das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, wurden Anhaltesignale wie Blaulicht und Signalton eingesetzt. Diese nahm der Fahrer jedoch nicht wahr und stoppte sein Fahrzeug erst an der Ampelanlage der Einmündung Neunheimer Straße / Landesstraße 1060. Hier konnten die Beamten den 27-Jährigen ansprechen, wobei sie starken Alkoholgeruch wahrnahmen. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste sich der 27-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einer Bushaltestelle fuhr ein 20-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit seinem Pkw Audi auf die Haller Straße ein. Dabei übersah er den Pkw Mercedes Benz eines 89-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Heubach: Glasscheibe eingeworfen

Am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr stellte eine Passantin fest, dass Unbekannte eine Glasscheibe an der Bushaltestelle in der Gmünder Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd eingeworfen hatten. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Täferrot: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3328 bei Täferrot erfasste eine 59-Jährige am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Kleine Ursache - große Wirkung

Vorsorglich wurde ein 91-Jähriger am Sonntagmittag ins Krankenhaus gebracht. Der betagte Herr hatte in seiner Wohnung in der Oderstraße Essen auf dem Herd vergessen, wodurch der Brandalarm ausgelöst wurde. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bettringen, die mit 7 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften anrückte, befand sich der 91-Jährige nicht mehr in der Wohnung. Sachschaden entstand keiner.

Bartholomä: Unfall beim Überholen

Mit ihrem Pkw VW setzte eine 26-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1165 zwischen Bartholomä und Heidenheim zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Hierbei übersah sie, dass ein hinter ihr fahrenden Pkw bereits am Überholen war. Sie streifte den Pkw BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Sowohl die 26-Jährige, als auch der 49 Jahre alte BMW-Fahrer blieben unverletzt.

Lorch: 3500 Euro Schaden

Beim Vorbeifahren streifte ein 21-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz in der Bahnunterführung zwischen Unterkirneck und Lorch den Außenspiegel eines VW Golf. Insgesamt verursachte der junge Mann hierbei einen Schaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstagnachmittag einen am Fahrbahnrand des Turniergrabens abgestellten Pkw VW Polo, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Die Beschädigungen wurden gegen 14.15 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580 entgegen.

