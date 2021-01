Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Lechstedt

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/LECHSTEDT (Lö) Am Dienstag, den 19.01.2021, im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 20:20 Uhr, kam es im Bad Salzdetfurther Ortsteil Lechstedt zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße ein und durchwühlten dort mehrere Schubladen. Wie die 64-jährige der Polizei mitteilte, wurde Schmuck im Wert von ca. 5.000,- Euro entwendet. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Geschehnissen im Tatzeitraum geben können, dieses telefonisch dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0 mitzuteilen.

