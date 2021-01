Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots)

Gronau/ Banteln (oss). Von Freitag auf Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude am Gronauer Weg/Stichweg zur Leine. Unbekannte sprühten ein ca. 4m großes "Tag" mit grüner Farbe an die Aussenmauer.

Geschädigt ist ein 62-jähriger Bantelner. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gronau (05182-923370) oder Elze (05068-93030).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

