Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Senior in seinem Haus ausgeraubt

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN - (jpm)Bisher unbekannte Täter drangen am Abend des 17.01.2021 in das Haus eines älteren Mannes in Schellerten, Ortsteil Garmissen-Grabolzum, ein und erbeuteten unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Anschließend gelang es ihnen, unerkannt zu entkommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gestern Abend gegen 20:50 Uhr. Zwei männliche Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsamen Zugang in das betroffene Einfamilienhaus. Im Inneren trafen die Täter auf den älteren Bewohner, der anschließend gefesselt und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld gezwungen wurde. Die Täter erlangten so einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Ferner durchsuchten sie das Haus nach weiterem Diebesgut und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der Bewohner blieb unverletzt.

Beide Männer sollen etwa 170 cm groß und schlank sein. Das Alter von beiden wird auf etwa 18 - 25 Jahre geschätzt. Ferner waren beide mit dunklen Jacken mit Kapuze bekleidet, trugen Handschuhe sowie Mund-Nase-Bedeckungen.

Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Garmissen-Garbolzum, insbesondere im Bereich der Marsenstraße, der Ritterstraße, des Grenzweges oder der Braunschweiger Straße (B 1) aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell