Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach veruchten Einbruch in Wendhausen

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/WENDHAUSEN (Lö) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, ist es im Schellerter Gemeindeteil "Wendhausen" zu einem versuchten Einbruch gekommen. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rittergut" aufzubrechen. Dies mißlang dem/den Tätern jedoch. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr. Eine Anwohnerin hat jedoch gegen 05:00 Uhr am Sonntagmorgen ein auffälliges "Türklappen" wahrgenommen. Die Polizei bittet nun Zeugen die sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen machen können sich der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell