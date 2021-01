Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (fie): Am Freitag, den 15.01.2021, kam es gegen 15:40 Uhr in 31167 Bockenem auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Schlangenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines ausländischen Sattelzuges hatte beim Auffahren auf den dortigen Kundenparkplatz eine dort befindliche Zufahrtsschranke komplett abgerissen. Nach Angaben eines Zeugen stieg der Fahrzeugführer hiernach aus, legte die Schranke zur Seite, stieg wieder in sein Fahrzeug, wendete den Sattelzug auf dem Parkplatz und verließ die Örtlichkeit anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.000 EUR geschätzt. Von dem männlichen Fahrer ist lediglich bekannt, dass er dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze getragen hat. Der Sattelauflieger war schwarz mit der Aufschrift "FAIRTRANS" und hatte ein ausländisches Kennzeichen (gelbes Kennzeichenschild mit schwarzer Schrift). Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallverursacher oder dem o.g. Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901115 in Verbindung zu setzen.

