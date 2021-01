Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenbrand - Person schwer verletzt - Brandursache bisher unklar

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN -(jpm)Am gestrigen Tag, 18.01.2021, geriet eine Küchenzeile in einem Zweifamilienhaus in der John-F.Kennedy-Straße in Algermissen in Brand. Eine Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 11:30 Uhr in der Küche der Wohnung im Obergeschoss aus. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die 37-jährige Wohnungsinhaberin in den Räumlichkeiten auf. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Algermissen, Wätzum und Bledeln eilten zum Brandort und bekämpften das Feuer.

Die Bewohnerin wurde mit einer schweren Rauchgasintoxikation und Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist bisher unklar.

Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim hat die Ermittlungen übernommen.

