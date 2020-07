Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Dreister Diebstahl/ Zwei Deko-Schafe gestohlen

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Dienstag (21. Juli 2020), 11.00 Uhr, aus einem Garten zwei Deko-Schafe. Der Garten grenzt unmittelbar an eine Bushaltestelle an die Alte Bahn an und ist von einen Zaun umgeben. Von drei Deko-Schafen ließen die Täter ein rot weißes Schaf zurück und nahmen ein weißes und ein lilafarbenes Schaf mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden der Schafe gegeben können. Zeugen können sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

