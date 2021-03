Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Lkw bleibt in Kreisverkehr hängen

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer war am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr auf der Aspacher Straße in Richtung Aspach unterwegs. Am Kreisverkehr zum Dresdner Ring blieb er mit seinem Anhänger an mehreren Betonklötzen der Mittelinsel hängen. Hierbei verkeilte sich der Anhänger des Lkw, weshalb dieser zunächst nicht mehr weiterfahren konnte. Während der Lkw freigelegt wurde, musste die Fahrbahn zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 20:15 Uhr einen geparkten VW in der Rosengasse. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt bittet nun unter der Telefonnummer 07192 5313 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher

Winnenden: Kehrmaschine erfasst Radfahrerin

Ein 46-jähriger Kehrmaschinenfahrer wollte am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr vom Bahnhof nach rechts in die Karl-Krämer-Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 17-jährigen Radfahrerin, die rechts neben der Kehrmaschine fuhr. Durch die Kollision verkeilte sich das Fahrrad im Radkasten der Kehrmaschine. Der Fuß der Radfahrerin wurde dabei ebenfalls eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die 17-Jährige befreien, sie verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 150 Euro. Die Karl-Krämer-Straße wurde während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.

