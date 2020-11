Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Scheiben an Gebäuden in der Innenstadt eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

BündeBünde (ots)

(jd) Bereits in der am Donnerstag (12.11.) stellte der Hausmeister des Bünder Rathauses gegen 7.00 Uhr fest, dass zwei Fensterscheiben an dem Gebäude beschädigt waren. Am Vorabend befand sich gegen etwa 19.00 Uhr das letzte Mal jemand im Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fenster noch intakt. Dabei handelt es sich um schaufensterähnliche Glasscheiben, die sich im südlichen Anbauteil des Gebäudekomplexes an der dortigen östlichen Gebäudeseite befinden. Diese grenzt unmittelbar an die Bahnhofsstraße an. Beide Scheiben weisen kreisförmige Sprünge auf. Die alarmierten Polizeibeamten stellten im Nahbereich auf zwei faustgroße Steine sicher. In der Nacht zu Samstag (14.11.) hörte eine aufmerksame Zeugin einen stumpfen Knall als sie ihre Wohnung gegen 5.40 Uhr verlassen wollte. Sie sah sogleich eine beschädigte Scheibe an der nahegelegenen Bäckerei in der Eschstraße. Am Samstagmorgen meldete sich dann ebenfalls der Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts an der Eschstraße bei der Polizei: Gegen 10.30 Uhr bemerkte er, dass das Schaufenster seines Geschäfts offenbar eingeschlagen wurde. Als er das Geschäft am Vorabend gegen 18.45 Uhr verlassen hatte, war die Scheibe noch intakt. Am gleichen Tag alarmierte die Inhaberin eines Reisebüros in der Bahnhofstraße die Polizei. Sie bemerkte gegen 12.00 Uhr ein eingeschlagenes Schaufenster. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und bittet Zeugen, die Angaben zu einem der Sachverhalte oder zu den möglichen Tätern machen können sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

