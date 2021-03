Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegal Müll entsorgt - Reifen zerstochen - Sachbeschädigung an der Schule - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

An einem PKW VW Golf, welcher am Donnerstag zwischen 06:30 Uhr und 15.30 Uhr, in einem Parkhaus in der Straße Im Kälblesrain im 2. UG geparkt war, wurde der rechte Hinterreifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Ellwangen: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift

Am Dienstag um 09:30 Uhr befuhr eine 85-jährige Ford-Lenkerin die Bahnhofstraße. Auf Höhe eines dortigen Restaurants kam sie mit ihrem Ford aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden VW Touran eines 50-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Kircheim Ries: Illegal Müll entsorgt

Zwischen dem 01.03. und dem 20.03.2021 wurde im Landschaftsschutzgebiet Ohrenberg in Benzenzimmern mehrere KubimeterAltholz in Form von OSB-Platten, Dachlatten und Paletten entsorgt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Wört: Baum umgefahren

Beim Rangieren oder Wenden fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Gewerbestraße gegen eine dort stehende, etwa 8 m hohe Linde. Hierbei wurde der Baum komplett um gedrückt und entwurzelt. Der Unfall, welcher durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurde, ereignete sich zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 07:10 Uhr. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001 entgegen.

Heuchlingen: Sachbeschädigung an der Schule

Am heutigen Dienstag wurde mitgeteilt, dass zwischen Freitag, 12.03. und Sonntag, 14.03.21, in der Schulstraße an der dortigen Schule zwei Regenfallrohre beschädigt bzw. eingedellt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, da die Rohre komplett getauscht werden mussten. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680

