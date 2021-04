Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW, Lkrs RW) Sachbeschädigung auf ungewöhnliche Art

Rottweil (ots)

Zu einer Sachbeschädigung, begangen mit einem Kraftfahrzeugroller, kam es am Karfreitag kurz nach 18 Uhr in Villingendorf in der Schillerstraße. Bislang unbek. Rollerfahrer befuhr den Vorgarten des Reihenhauses und beschädigte dort aufgestellte Osterfiguren. Die Schadenshöhe war noch nicht zu beziffern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, unter 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

