Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN, Lkrs KN) Einbruch in Gartenhaus (02.04.21)

Konstanz (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, (01./02.04.21) Zutritt in eine Gartenlaube am Urisbergweg in Konstanz-Wollmatingen. Nach dem Aufhebeln der Eingangstüre wurde die Gartenlaube durchsucht und schlussendlich ein Kompressor, eine elektrisch betriebene Säge als auch eine Bohrmaschine entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Konstanz, unter 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell