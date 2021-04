Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Unfallverursacher gesucht (01.04.2021)

Stockach (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, gg. 18.20 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Opel Astra die K6180 von Stockach in Richtung Zoznegg. Im Bereich Besetze kam ihm in der dortigen Rechtskurve ein roter Pkw entgegen, der das Rechtsfahrgebot nicht beachtete, weshalb es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Fahrer des roten Pkw verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Opel Astra wurde der linke Außenspiegel abgerissen, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 EUR. Bei dem roten Pkw handelte es sich um ein Cabrio, vermutlich der Marke Daimler-Benz. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen (Tel. 07571 104584).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell