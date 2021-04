Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Pkw kommt von der Fahrbahn ab (01.04.2021)

Villingendorf (ots)

Der 29-jährige Fahrer eines Hyundai Coupe befuhr am Donnerstagabend gg. 21.15 Uhr die K5522 von Villingendorf in Richtung Herrenzimmern. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte der 29-Jährige sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte neben der Fahrbahn in die dortigen Hecken, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme konnte eine alkoholische Beeinflussung beim 29-Jährigen festgestellt werden. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell