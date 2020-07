Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0415 --Trickdiebe unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Lesum, Louis-Seegelken-Straße; Bremen-Gröpelingen, Posener Straße Zeit: 09.07.20, 14:30 Uhr und 16:00 Uhr

Immer wieder gelangen Trickdiebe unter einem Vorwand in die Wohnungen älterer Menschen und entwenden dabei zumeist Bargeld und Schmuck. So auch am Donnerstag in Lesum und Gröpelingen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor den perfiden Betrugsmaschen der Trickdiebe.

Gegen 14:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 86-jährigen Bremerin in der Louis-Seegelken-Straße in Lesum. Ein Mann stand vor der Tür der Seniorin und bat diese um Hilfe bei der Suche eines verloren gegangenen Fußballs. Während die Dame den "Hilfe-Suchenden" unterstütze, gelangte vermutlich dessen Kompagnon über die Balkontür in das nunmehr leere Haus. Als die 86-Jährige zurückkehrte, stellte sie den Verlust von Schmuck fest. Der Klingelnde soll etwa 25 Jahre alt und circa 160 bis 170 Zentimeter groß sein. Er hatte kurzes dunkles Haar, war dunkel gekleidet und führte einen großen schwarzen Regenschirm mit sich.

Ein weiterer Fall ereignete sich nur kurze Zeit später in der Posener Straße in Gröpelingen. Gegen 16:00 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares und gaben sich als Polizisten aus. Unter dem Vorwand, dass es in der Wohnung zu einem Einbruch gekommen sei, gelangten die zwei Trickdiebe in die Wohnung der 62 und 76 Jahre alten Eheleute. Für eine angebliche Personalienaufnahme ließ sich das Diebesduo die Geldbörse der 62 Jahre alten Bremerin aushändigen. Als die Unbekannten das Haus verließen, stellte die Dame den Verlust von Bargeld aus ihrem Portemonnaie fest. Beide Diebe sollen etwa 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Die Verdächtigen wurden als etwa 180 Zentimeter groß und circa 40 Jahre alt beschrieben. Sie hatten kurzes dunkles Haar, waren dunkel gekleidet und hatten einen gepflegtes, sportliches Erscheinungsbild.

Eine weitere Betrugsmasche beschäftigt derzeit die Polizei Bremen. Angebliche Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen verschafften sich in den letzten Wochen vermehrt Zutritt zu Wohnungen, in dem sie mitteilten Router und Telefonleitungen bzw. das Haustelefon überprüfen zu müssen. Tage später erhalten die Geschädigten einen angeblich abgeschlossenen Vertrag für "Servicetätigkeiten" und werden aufgefordert, Service- sowie Vertragsgebühren in dreistelliger Höhe zu überweisen. Die "Überprüfung" des Haustelefons wird von den Tätern dazu genutzt, eine kostenpflichtige Servicenummer 0900... einzutippen. Hierdurch entstehen den Geschädigten nochmals Kosten in zweistelliger Höhe.

Zeugenhinweise in allen beschriebenen Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-3623888 entgegen.

Leider gelingt es den Trickdieben immer wieder Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Sie treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend. Trotzdem erneut der Appell: Seien Sie immer wachsam und lassen keine Fremden in Ihre Wohnung. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Wir möchten auch erneut Kinder und Enkel älterer Menschen sensibilisieren, ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden. Mehr Ratschläge gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195.

