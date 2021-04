Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn, Lkrs. RW) Hochwertiges E-Bike entwendet (02.04.2021)

Eschbronn (ots)

In der Nacht vom 01. auf 02.04.2021, zwischen 20.00 und 06.30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ein hochwertiges E-Bike im Wert von 4.300 EUR. Das E-Bike stand auf dem Fahrradtransportträger eines Pkw und war mit einem Faltschloss gesichert. Der Pkw war in der Teufenstraße Eschbronn geparkt. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Raymon, Farbe schwarz/grau. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 27010, zu melden.

