Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Unfall zwischen Fußgänger und Pkw

HerdeckeHerdecke (ots)

Am 07.12. gegen 04:20 Uhr ereignete sich auf der Ender Talstraße auf Höhe der Einmündung In der Schlage ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Eine 37-jährige Hagenerin befuhr die Ender Talstraße in Richtung Witten. Als sie den Fußgänger, einen 24-jährigen Mann aus Werl, am Straßenrand stehen sah, reduzierte sie ihre Geschwindigkeit. Kurz bevor sie an dem Mann vorbei fuhr, trat dieser unvermittelt auf die Fahrbahn. Er wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Leicht verletzt wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

