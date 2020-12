Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Wo geht es denn hier zur Reiterstaffel?

EnnepetalEnnepetal (ots)

Und da stand auf einmal ein Pferd auf dem Flur. Kein Tag ist wie der andere auf der Polizeiwache in Ennepetal, da schaut auch mal ein Pferd herein. Dies war jedoch in Begleitung seiner Besitzerin nur zu Besuch. Sachen gibt es.

