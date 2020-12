Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fußgänger von Pkw erfasst

HerdeckeHerdecke (ots)

Eine 37-jährige Hagenerin war am Montagmorgen mit ihrem VW Golf auf der Ender Talstraße in Richtung Wetter unterwegs. Als sie am rechten Fahrbahnrand einen Fußgänger vernahm, verlangsamte sie nach eigenen Angaben ihre Geschwindigkeit. Der Fußgänger, ein 24-jähriger Mann aus Werl, trat unvermittelt auf die Straße und die VW Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann stieß gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und stürzte zu Boden. Der 24-Jährige blieb dabei leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist bisher, warum der Mann auf die Straße trat. Der VW Golf wurde von einem Abschleppunternehmen von der Fahrbahn der Straße entfernt.

