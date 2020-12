Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- BMW-Fahrerin rast mit 134 km/h auf der Gederner Straße

HerdeckeHerdecke (ots)

Am späten Freitagnachmittag (04.12.) 16:00-17:00 Uhr führte der Verkehrsdienst eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Gederner Straße in Herdecke durch. Insgesamt verlief die Kontrolle mit insgesamt 11 Verstößen (davon 6 Bußgelder) doch eher gediegen, wäre da nicht dieser eine. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Wetter wurde mit ihrem 340PS starken BMW mit 134 km/h bei erlaubten 70km gemessen. Nach Abzug von 5 km/h Toleranz bleibt da noch immer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 59km/h. Folge: Eine Geldbuße von 270EUR , 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot Die Polizei rät: Machen Sie Unschuldige nicht zu Opfern und fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit!

