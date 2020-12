Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Raub auf Supermarkt

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am 05.12.20 gegen 22.15 Uhr überwältigten zwei männliche Täter die Mitarbeiter eines Supermarktes an der Hagener Straße in Gevelsberg, als diese gerade Feierabend machen wollten. Sie zwangen sie unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers in den Markt zurück und fesselten sie dort. Durch die Täter wurde ein Tresor geöffnet und Bargeld entwendet. Es wurde niemand verletzt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter Nr.1: -Männlich -Ca. 30 Jahre alt -Ca. 165-170cm groß -Etwas kräftiger, aber nicht dick -Europäisches Erscheinungsbild -Deutsche Sprache (akzentfrei) -sprach einige Wörter russisch -Dunkle Augen -Auffällig dichte, schwarze, wuschelige Augenbrauen -Handschuhe (vermutlich Gartenhandschuhe) -Dunkle Jacke -Dunkle Hose -Dunkle Skimaske -Dunkle Wollmütze -Dunkler Rucksack

Täter Nr.2: -Männlich -Ca. 30 Jahre alt -Ca. 180-185cm groß -Schlank, etwas trainierter und gut proportioniert -Europäisches Erscheinungsbild -Deutsche Sprache -Handschuhe (vermutlich Gartenhandschuhe) -Bordeauxrote Jacke -Dunkle Hose -Dunkle Skimaske -Dunkler Rucksack

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache in Gevelsberg unter 02332-9166-5000 entgegen.

