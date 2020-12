Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Gevelsberg/Breckerfeld- DNA überführen Einbrecher

Ennepetal/Gevelsberg/BreckerfeldEnnepetal/Gevelsberg/Breckerfeld (ots)

Im Frühjahr 2019 wurde in eine Waldhütte/Wochenendhaus an der Peddenöder Straße in Ennepetal eingebrochen. Die Täter fällten dort Bäume und entfachten ein Lagerfeuer, dabei ließen sie eine Axt zurück. Am 18.04.2019, also 2 Wochen später, wurde die Waldhütte angesteckt und brannte komplett nieder. Im Juni diesen Jahres konnten ein 19-jähriger Ennepetaler und ein 18-jähriger Mann aus Breckerfeld bei dem Versuch Gartengeräte aus einem Einbruch in Ennepetal zu verkaufen, vorläufig festgenommen werden. Im November wurde nun bekannt, dass die gesicherte DNA an der Axt mit der des 19-Jährigen übereinstimmt. Darüber hinaus konnten umfangreiche Ermittlungen die Täterschaft der Beiden bei insgesamt sechs Einbrüchen in Firmen in Ennepetal und Breckerfeld und ein Mehrfamilienhaus sowie Sachbeschädigungen an der Gesamtschule in Breckerfeld und an einer Firma in Ennepetal belegen.

Auch einen 26-jährigen Mann aus Hagen überführte seine DNA. Im Juni letzten Jahres betrat ein bis dato unbekannter Täter ein Gartengrundstück an der Geerstraße in Gevelsberg und versuchte mit einem vermutlich vor Ort vorgefundenen Fugenkratzer dass Rollo eines Fensters aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, schlug er die Doppelverglasung des Fensters ein. Der Täter wurde durch den Eigentümer gestört und flüchtete. Die am Tatort gesicherte DNA konnte nun dem 26-Jährigen zugeordnet werden, der damals seinen Wohnsitz in Wetter hatte. Auch Einbrüche in Gevelsberg, Hagen und Bochum konnten ihm zugeordnet werden.

