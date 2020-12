Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall wegen schlechter Sicht

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 60-jährige mit ihrem Seat auf der Rüggebergerstraße in Richtung Deterbergerstraße. Da ihre Frontscheibe aufgrund der kalten Temperaturen vollständig beschlagen waren, war ihre Sicht stark eingeschränkt. Sie geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch die Wucht des Aufpralls lösten beide Airbags im Fahrzeugfont des Seats aus. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt, eine Einlieferung in ein Krankenhaus musste jedoch nicht erfolgen. Die Polizei rät: Damit Sie unfallfrei an Ihr Ziel kommen, planen sie morgens mehr Zeit ein und befreien Sie Ihre Scheiben vollständig von Eis und Beschlag bevor Sie losfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell