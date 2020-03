Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Hardt) Unbekanntes Flugobjekt am Abendhimmel (24.03.2020)

Schramberg - Hardt (ots)

Der derzeit seltene Anblick eines Verkehrsflugzeuges am Abend- oder Nachthimmel führt offensichtlich zur stärken Beobachtung sonstiger am Himmel existierender Objekte.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Schramberg machten sich am Dienstagabend erfolglos auf die Suche zur Sichtung eines vermeintlichen Flugobjektes, das besorgte Bürger gegen 20.30 Uhr in Schramberg in Richtung des Schlossberges und in Hardt in Richtung Tischneck sichteten und telefonisch der Polizei meldeten.

Beide angegebene Beobachtungsorte befinden sich nordwestlich von Schramberg bzw. Hardt.

Der zu unserem Sonnensystem zählende Planet "Venus" dominiert derzeit den nordwestlichen Abendhimmel. Nähere Ausführungen hierzu sind im Internet zum Beispiel unter

https://news.astronomie.info/ai.php/bulletin/90000

auffindbar.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell