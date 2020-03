Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Obereschach) Brand eines Ofens (24.03.2020)

Villingen-Schwenningen / Obereschach (ots)

Zu einem gemeldeten Brand musste die Freiwillige Feuerwehr Weilersbach am Dienstag gegen 17.00 Uhr in die Abt-Rotter-Straße ausrücken. Der Bewohner des Hauses wurde in der Garage bei Löscharbeiten des in Flammen stehenden Ofens angetroffen. Nach Angaben des 80-jährigen Mannes war es wohl zu einer Gasexplosion gekommen, als er in der Garage war. Die Feuerwehr löschte den Ofen, der Senior wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

