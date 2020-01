Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Polizei beendet eigenmächtig verlängerten Hafturlaub

Coesfeld (ots)

Gezielte Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten in Olfen zur Festnahme eines 19-Jährigen, der eigenmächtig seinen über Weihnachten zugestandenen Hafturlaub verlängert hatte. Polizisten nahmen ihn am Dienstagnachmittag (21.01.20) um 17.20 Uhr in einer Wohnung an der Oststraße in Olfen fest. Jetzt sitzt er wieder ein und dürfte wohl in nächster Zeit keinen Hafturlaub mehr bekommen.

