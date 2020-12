Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Einfamilienhaus

SchwelmSchwelm (ots)

Am 05.12.2020 zwischen 14 und 18 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein Erdgeschossfenster in ein Einfamilienhaus an der Martinstraße in Schwelm ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus, die Beute steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell