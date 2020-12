Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal-Wuppertaler bei Drogenfahrt gestoppt

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Freitagmorgen stoppte eine Polizeistreife, gegen 00:30 Uhr, einen grauen Mercedes auf der Friedrichstraße in Höhe der Straße An der Kehr. Im Laufe der allgemeinen Kontrolle fiel auf, dass der 22-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test zeigte einen positiven Wert auf Cannabis. Der Betroffene wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

