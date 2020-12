Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal-Mountainbiker bei Sturz leicht verletzt

EnnepetalEnnepetal (ots)

Ein 70-jähriger Ennepetaler stürzte am Freitagmorgen mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Der Ennepetaler war mit seinem Mountainbike auf der Milsper Straße in Richtung Neustraße unterwegs. In Höhe eines Discounters geriet er mit den Reifen seines Rades in die in der Fahrbahn eingelassenen Schienen, verlor die Kontrolle und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht, eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

