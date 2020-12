Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zeugen setzen flüchtigen Rollerfahrer fest

SchwelmSchwelm (ots)

Am Freitag (04.12.20), fiel einer Streifenwagenbesatzung, gegen 23:35 Uhr, an der Kreuzung Prinzenstraße/Berliner Straße ein Kleinkraftrad mit einer männlichen Person auf. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, fuhr er, als die Ampel auf Grün schaltete, mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Berliner Straße los. Als die Streifenbesatzung folgte, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit und versuchte vor der Kontrolle durch das Wohngebiet rund um die Friedrich-Ebert-Straße zu flüchten. Im Verlauf der Nachfahrt, verlor die Streifenbesatzung den Fahrer kurz aus den Augen. Ein 35- und ein 38-jähriger Schwelmer trafen auf einem Fußweg an der Eugenstraße den flüchtigen Fahrer an, der seinen Roller neben sich her schob. Da ihnen bereits vorher die fahndenden Streifenwagen in der Umgebung auffielen, kam ihnen die Situation verdächtig vor. Sie hielten den Fußgänger auf und verständigten die Polizei. Der 21-jährige Ennepetaler konnte mit seinem Roller durch die eingesetzten Beamten, als der Gesuchte wiedererkannt werden. Als Grund für die Flucht gab er an, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Hinweise auf Drogen oder Alkohol gab es bei dem jungen Mann nicht. Da der Ennepetaler nicht der Halter des Rollers war, wurde das Fahrzeug vorerst sichergestellt.

