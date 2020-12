Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- DNA Spur entlarvt Einbrecher

SchwelmSchwelm (ots)

Am 21.07.2018 gelangten bis dato Unbekannte über einen Balkon in eine Rohbauwohnung in der Römerstraße in Schwelm und durchbrachen anschließend die Badezimmerdecke und kletterten in die daruntergelegene Wohnung. Als Beute erlangten sie damals Bargeld und Schmuck. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/4015260 Am Tatort konnte DNA festgestellt und gesichert werden. Nun wurde in Hamburg bei einem Wohnungseinbruch im November 2020 ein Täter auf frischer Tat festgenommen. Ein DNA-Abgleich überführte nun den 34-jährigen Mann aus Albanien auch an dem Einbruch in Schwelm beteiligt gewesen zu sein, ferner konnten ihm weitere Eigentumsdelikte in Köln nachgewiesen werden.

