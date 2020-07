Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: Zollfahnder zerschlagen syrisch - deutsche Hehlerbande

Berlin (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder konnte gestern in den frühen Morgenstunden dem Treiben einer syrischen Hehlerbande in Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt ein Ende gesetzt werden. Der aus fünf syrischen Staatsangehörigen bestehenden Tätergruppierung, im Alter von 22 bis 55 Jahren, sowie ihrem deutschen Handlanger wird der schwunghafte Handel mit unversteuerten Zigaretten vorgeworfen. Als Verkaufsorte dieses Zigarettenhandels dienten zwei Spätkaufgeschäfte und ein Shishashop in Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt. Seit April 2019 liefen die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, Dienstsitz Frankfurt/Oder. Bis zum heutigen Zugriff konnte der Umsatz von 3500 Stangen Zigaretten diverser Marken nachgewiesen werden. Der bislang ermittelte Steuerschaden beziffert sich auf über 110.000 Euro. Insgesamt wurden 11 Durchsuchungsbeschlüsse sowie 2 Haftbefehle vollstreckt. Beide Festgenommenen befinden sich in Untersuchungshaft. Unterstützt wurden die Zollfahnder durch Kräfte des Hauptzollamtes Potsdam und der Landespolizei Brandenburg. Mehr als 150 Einsatzkräfte und zwei Spürhunde des Zolls waren gestern in Brandenburg eingebunden. Bei dem Einsatz wurden insgesamt über 36.100 Stück unversteuerte Zigaretten, 79,25 Kg unversteuerter Wasserpfeifentabak, Medikamente, gefälschte Uhren sowie Barmittel in Höhe von über 37.500 Euro aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen und Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.

