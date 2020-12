Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Ladendieb schlägt Geschäftsinhaber

HattingenHattingen (ots)

Am 07.12. gegen 13:30 Uhr erwischte ein Geschäftsinhaber eines Ladens in der Heggerstraße einen Ladendieb auf frischer Tat. Als er den Mann ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Der Geschäftsinhaber versuchte, den Dieb an der Kleidung festzuhalten. Dieser schlug ihm jedoch ins Gesicht und flüchtete mit dem entwendeten Kleidungsstück. Der Geschäftsinhaber wurde durch den Angriff leicht verletzt. Den Täter beschrieb er wie folgt: männlich, ca. 180cm groß, hagere Statur, humpelnder Gang, bekleidet mit einer weißen Jacke mit Kapuze ohne Fellrand. Hinweise nimmt die Polizei unter 02324-9166-6000 entgegen.

