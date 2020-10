Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Drogendealer dank Zeugen gefasst

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagmittag (18. Oktober, 13:40 Uhr) einen Mann beobachtet, der auf der Brückenstraße eine weiße Tüte aus dem Gebüsch holte und Gegenstände an eine weitere Person übergab. Sie riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie den Tatverdächtigen, der einer dritten unbekannten Person ein Druckverschlusstütchen gab. Der mutmaßliche Drogendealer sah den Streifenwagen, flüchtete mit dem Rad, warf auf dem Weg eine Tüte ins Gebüsch, stürzte und konnte anschließend festgenommen werden. Er blieb unverletzt. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten Bargeld in kleiner Stückelung und Marihuana. Auf dem Fluchtweg konnten sie außerdem eine weiße Plastiktüte mit zahlreichen Tütchen Cannabis in unterschiedlicher Größe finden. Die Beamten stellten alles sicher. Der 22-Jährige muss jetzt mit einem Verfahren wegen illegalen Handels mit Cannabis rechnen.

