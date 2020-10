Polizei Duisburg

POL-DU: Münster: Katamaran stößt gegen Baugerüst

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (16. Oktober, 18 Uhr) auf dem Dortmund-Ems-Kanal (km 64,9) mit einem gemieteten Motorkatamaran die Metallstreben einer Baustelle an der Loddenheidebrücke beschädigt. Er war in Richtung Schleuse unterwegs als er gegen die Unterkonstruktion der Brücke stieß. Dann setzte er seine Fahrt fort. Tonnen und Tafelzeichen weisen darauf hin, dass der Kanal in diesem Bereich für den Verkehr gesperrt ist. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, wer den Katamran gefahren ist.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell