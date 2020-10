Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Freitag (16. Oktober, 12:15 Uhr) sind ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer und eine Autofahrerin (45) zusammengestoßen. Der Jugendliche war auf der Kardinal-Galen-Straße unterwegs und fuhr vom Verteiler Hansastraße aus in Richtung Rathaus. Als die 45-Jährige mit ihrem Hyundai das Tankstellengelände verlassen wollte, übersah sie den von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer, der auf der falschen Seite unterwegs war. Er verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

