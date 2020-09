Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Pkw

Kusel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt ein bislang Unbekannter einen Renault Scenic, der in der Trierer Straße zum Parken abgestellt war. Der oder die Täter zerstachen die Reifen der rechten Seite des PKW. Hat in dieser Zeit jemand sachdienliche Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919 -0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

