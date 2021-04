Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand zweier Müllcontainer - Zeugenaufruf (04.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei Müllcontainer in der Riemenäckerstraße im Ortsteil Schwenningen auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Anwohner bemerkten gegen 00:45 Uhr die brennenden Container und verständigten die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen, welche das Feuer schnell löschen konnte. Beamte des Polizeireviers Schwenningen haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht näher beziffert werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

