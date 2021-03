Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 20-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntag um 18.25 Uhr an der Einmündung Uhlandstraße/B 3/Handschuhsheimer Landstraße. Ein 47-jähriger Autofahrer war mit seinem Mercedes von der Uhlandstraße auf die B 3 eingebogen und kollidierte dabei mit der Radfahrerin, die auf dem Radweg parallel zur Handschuhsheimer Landstraße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden. Da sie über Schmerzen klagte, wurde si vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell