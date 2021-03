Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, 27.02.2021, zwischen 17 und 20.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zugang. In dem Haus wurden alle Räume durchsucht. Im Keller wurde eine geringe Bargeldsumme aus einem Tresor entwendet. Im ersten Obergeschoss wurde der Inhalt einer Schmuckschatulle erbeutet. An der Terrassentür entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

